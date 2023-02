A peine arrivé à l’OM, il a été lâché

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à l'OM en juillet dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor espérait compter sur son staff, qui l'avait accompagné lors de son passage au Hellas Vérone. Mais malheureusement pour le technicien, ses adjoints n'ont pas pu se libérer. En urgence, le technicien croate a dû bricoler et constituer une nouvelle équipe.

L'OM a été pris de court. En juillet dernier, Jorge Sampaoli décidait de claquer la porte, à la surprise générale, en raison de divergences sportives avec ses supérieurs. En urgence, Pablo Longoria a dû dénicher un remplaçant. Après avoir exploré plusieurs pistes, le président de l'OM s'était arrêté sur Igor Tudor, inconnu en France.

Tudor espérait rapatrier son staff du Hellas Vérone

Passé par la Juventus et le Hellas Vérone, le technicien croate espérait débarquer à l'OM en compagnie de son staff, qui l'avait accompagné en Serie A. Mais comme le rappelle L'Equipe, ses assistants étaient, tous, sous contrat et ne pouvaient le rejoindre à Marseille.

Tudor a cherché des solutions en urgence

immédiatement après son arrivée à l'OM, Igor Tudor a fait parler son carnet d'adresses et constituer une nouvelle équipe, à l'accent italien. Carlo Spignoli (préparateur physique) et Giuseppe Maiuri (analyste vidéo) sont de nationalité italienne. Les autres bras droits de Tudor sont Jon Pascua (entraîneur des gardiens) et Hari Vukas (adjoint)