«Il pourrissait les joueurs», la folle accusation sur l’entraîneur du PSG

Beaucoup décrié depuis quelques semaines au PSG parce qu’il ne parvient pas à poser sa patte sur le jeu de son équipe, Christophe Galtier est annoncé sur la sellette. Pour ne rien arranger, un intime du vestiaire de l’OGC Nice s’est confié au Journal du Dimanche au sujet de l’entraîneur parisien.

Les cinq défaites en un mois et demi ont mis un coup à la crédibilité de Christophe Galtier, en place au PSG depuis seulement huit mois. Vivement critiqué, l’ancien entraîneur de Saint-Étienne, Lille et Nice se déplace ce soir au Vélodrome pour y affronter un OM en pleine bourre. Pas le droit à l’erreur donc ou son image pourrait être encore plus écornée, elle qui a encore pris un coup ce dimanche dans le JDD .

Le PSG aurait changé Galtier

À quelques heures du choc entre l’OM et le PSG, un intime du vestiaire de l’OGC Nice s’est livré au JDD en revenant sur le management habituel de l’entraîneur parisien : « À Nice, il cajolait quatre ou cinq joueurs et en pourrissait d’autres de manière excessive. C’était sa façon de montrer son autorité. Il ne peut plus le faire à Paris, où il n’y a que du lourd dans le vestiaire ».

Des accusations qui ne datent pas d’hier

En juin dernier, des tensions dans le vestiaire de Nice avaient déjà été révélée par l’ancien gardien des Aiglons, Yoan Cardinale. Le portier révélait avoir eu écho d’une grosse cassure dans le vestiaire entre l’entraîneur et ses joueurs et affirmait que le départ de Galtier au PSG était une bonne chose pour le club.