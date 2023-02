«C’est comme ça dans tous les clubs» : ça chauffe pour Neymar, Messi et Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Entraîneur du PSG depuis l’été dernier, Christophe Galtier découvre le quotidien rythmé que cela demande. Notamment avec les stars. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé lui donnent du fil à retordre, ce qui agace certaines personnes en interne où la « gestion des stars » ne plaît pas à tout le monde.

Arrivé au PSG l’été dernier, Christophe Galtier vit une saison mouvementée. Paris a perdu trois fois de suite et si Lionel Messi n’avait pas inscrit un coup-franc à la dernière minute contre le LOSC, le coach français aurait été en danger. Sauvé par sa star argentine. Le technicien né à Marseille l’avait annoncé, le trio Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar serait l’ossature de son onze. Mais pour Olivier Dall’Oglio, c’est loin d’être un cadeau pour l’entraîneur du PSG.

«Il est obligé de mettre les trois quand ils sont disponibles»

« Christophe (Galtier) n'est pas en totale liberté, donc.... Il est obligé de mettre les trois quand ils sont disponibles (Neymar, Mbappé, Messi). Il compose ensuite le reste. Ce sont trois champions qui ne sortent pas mais ils ne défendent pas ou peu et le collectif en pâtit. On sent que Christophe cherche la meilleure solution par rapport à son effectif, par rapport à un problème donné, à un match donné », reconnaît l’ancien coach de Montpellier dans un entretien accordé au journal L’Équipe .

«Les stars ont des traitements différents»