PSG : Un gros problème est révélé, Mbappé, Neymar et Messi impliqués

Arnaud De Kanel

Après des débuts réussis, Christophe Galtier connait une période noire avec le PSG. Cette dernière s'illustre notamment par les méformes de Lionel Messi et de Neymar depuis la Coupe du monde et le manque de profondeur de l'effectif parisien. Mais lorsque les trois phénomènes sont présents, coach Galtier est contraint de les faire jouer ensemble alors que ce n'est pas forcément la meilleure des idées.

Christophe Galtier et le PSG traversent une énorme crise sportive. Comme à l'accoutumée, la difficulté à gérer les égos de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi revient sur la table. C'est ce que remarque Oliver Dall'Oglio pour le journal L'Equipe . L'ex-entraîneur de Brest et Montpellier estime que Christophe Galtier est prisonnier de ses trois stars, ce qui l'empêche d'établir un plan de jeu plus défini.

Zidane - PSG : «C’était tellement évident qu’il ne pouvait pas dire non»⁰ https://t.co/8zVd5h4Ng3 pic.twitter.com/H2Pj7TnIXL — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

«Il est obligé de mettre les trois»

« Christophe (Galtier) n'est pas en totale liberté, donc.... Il est obligé de mettre les trois quand ils sont disponibles (Neymar, Mbappé, Messi). Il compose ensuite le reste. Ce sont trois champions qui ne sortent pas mais ils ne défendent pas ou peu et le collectif en pâtit. On sent que Christophe cherche la meilleure solution par rapport à son effectif, par rapport à un problème donné, à un match donné », a lâché Olivier Dall'Oglio dans les colonnes de L'Equipe au sujet de Christophe Galtier. Il lui conseille même de durcir son management avec ses stars.

«Il faut peut-être prendre le problème en amont»