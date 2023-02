L’annonce du PSG qui ne va pas rassurer l’OM

La rédaction

Assez rare pour le souligner, la confrontation de dimanche soir entre l’OM et le PSG est particulièrement indécise. Si le PSG vit un début d’année 2023 très compliqué, avec cinq défaites notables, la victoire contre Lille dimanche dernier se veut rassurante au moins sur le plan mental. C’est ce qu’a affirmé un joueur de Christophe Galtier. De quoi semer le doute dans les têtes olympiennes...

Battu par Lens, Rennes, Marseille, Monaco et le Bayern en un mois et demi, le PSG se déplace au Vélodrome ce dimanche pour y affronter un OM en pleine bourre. Heureusement pour Paris, la journée précédente s’est soldée par une victoire à l’arrachée contre le LOSC (4-3). Un succès qui redonne un peu d’air à un PSG en manque de souffle.

L’OM boucle un gros transfert, il dit tout https://t.co/27cfTKmS2L pic.twitter.com/L2iGsgQ3NL — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

« Nous sommes prêts »

Pour RFI, Vitinha, milieu de terrain du PSG est revenu sur le scénario du match en soulignant l’union des joueurs, même dans la difficulté : « Le plus important est de souligner notre réaction et notre personnalité après le 2-3. Dire que nous sommes là, que nous sommes bien vivants, que nous sommes unis, prêts et préparés pour les matchs à venir ».

L’OM est prévenu

Une déclaration qui montre toute la détermination des joueurs du PSG à l’approche des grands rendez-vous qui arrivent. L’OM est prévenu, Paris ne se déplace pas pour perdre une nouvelle fois !