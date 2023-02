«Pas dans l’intérêt du Qatar», il s’en prend à une figure du PSG

Hugo Chirossel

Après 12 ans à la tête de la Juventus, Andrea Agnelli a démissionné de son poste de président au mois de novembre dernier. Un des principaux instigateurs de projet de Super Ligue, le dirigeant italien s’est récemment confié sur la santé actuelle du football européen. Il en a profité par la même occasion pour adresser un petit tacle à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

Accusée d’avoir enregistré dans ses comptes des plus-values artificiellement gonflées, la Juventus a récemment été sanctionnée de 15 points de pénalités. La Vieille Dame a également vu l’entièreté de son conseil d’administration démissionner, ainsi que son président Andrea Agnelli. Ce dernier est aussi un des principaux instigateurs du projet de Super Ligue, qui avait capoté en 2021 et qui a fait peau neuve dernièrement, présenté par l’agence A22 Sports.

Agnelli défend la Super Ligue

Dans un entretien accordé au Telegraaf , Andrea Agnelli s’est exprimé sur la santé du football européen. Il en a profité pour faire une nouvelle fois la promotion de la Super Ligue, qu’il juge indispensable. Le dirigeant italien a également adressé un tacle à l’UEFA et ses dirigeants, ainsi qu’à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de l’ECA, qui s’était dressé contre une ligue européenne fermée.

« Il a soutenu l’UEFA parce qu’un autre championnat n’est pas dans l’intérêt du Qatar »