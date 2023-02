Il révèle les gros transferts qu’il a tentés au PSG

Axel Cornic

Entraineur du Paris Saint-Germain de 2005 à 2007, Guy Lacombe est récemment revenu sur son expérience dans un club qui n’a plus rien à voir avec l’actuel. Il s’est notamment remémoré des différentes pistes qu’il avait activé sur le mercato... avant de finalement se tourner vers certaines jeunes pousses du centre de formation.

Le PSG version QSI est devenu l’un des plus grands acteurs du mercato. Il suffit de voir les records des transferts pour se rendre compte que les deux premières places sont occupées par des Parisiens avec Kylian Mbappé et Neymar, qui ont couté respectivement 180 et 222M€.

PSG : Il l'annonce, le Qatar a fait une grosse erreur https://t.co/ETTgcQZss8 pic.twitter.com/QR7KrKYYzl — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

« J'étais sur Gourcuff, Squillaci, Toulalan et je souhaitais faire revenir Heinze »

La réalité était tout autre avant l’arrivée des investisseurs qataris, avec Guy Lacombe qui a livré les noms des recrues qu’il souhaitait avoir au PSG lors de son passage. « Les joueurs que je souhaitais recruter en 2006 ? J'étais sur Yoann Gourcuff, Sébastien Squillaci, Jérémy Toulalan et je souhaitais faire revenir Gabriel Heinze » a-t-il expliqué, pour Eurosport .

« Le club a commencé à plus regarder son centre de formation à cette période-là »