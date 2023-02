Guendouzi : L’OM annonce une «belle vente»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM aurait acté un départ majeur lors du prochain mercato estival. Devenu l'un des tauliers de la formation marseillaise, Mattéo Guendouzi envisagerait de quitter la France à la fin de la saison. La direction phocéenne ne devrait pas s'opposer à son transfert en cas de grosse offre. Interpellé par Aston Villa dans ce dossier cet hiver, l'OM espère un club d'une tout autre stature.

Ce dossier pourrait être l'une des grosses surprises du prochain mercato estival. Indispensable cette saison, Mattéo Guendouzi a, pourtant, été placé sur la liste des transferts par l'OM. Selon les informations de L'Equipe , le club marseillais voudrait renflouer ses caisses grâce à la vente du milieu de terrain, en pleine progression depuis son retour en France en 2021. Journaliste pour le quotidien sportif, Mathieu Grégoire a confirmé ces informations sur Guendouzi.

Guendouzi sur le départ

« C’est à la fois le clan Guendouzi, le joueur et l’OM qui envisagent clairement un départ cet été. Dans le sens où c’est un peu un plan de carrière. Il est arrivé à l’été 2021 pour se relancer à l’OM. Il est devenu un joueur important tout de suite, un taulier. Sa deuxième saison est moins linéaire mais elle est réussie » a-t-il déclaré lors d'un entretien à Football Club Marseille . Lors du dernier mercato hivernal, Aston Villa s'était présenté, mais l'OM espère d'autres prétendants de taille.

L'OM espère du lourd lors du prochain mercato estival

« Il y a eu l’intérêt d’Aston Villa cet hiver. Mais ce n’était pas le bon moment. Ils espérèrent un club d’un autre standing. On n’est même pas allé jusqu’au stade de l’offre parce que le joueur demandait à attendre l’été. Guendouzi a eu Emery au téléphone. Il a reçu une très bonne proposition contractuelle à Aston Villa. Mais il n’aspirait pas à « filer à l’anglaise » en cours de mercato d’hiver. Il préfère partir cet été » a déclaré le journaliste.

Guendouzi, « la belle vente de l’été » ?