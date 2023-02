OM : Le problème de Guendouzi, c’est lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une excellente première partie de saison à l’OM, Matteo Guendouzi semble pourtant marquer le pas en 2023. Il faut dire que la concurrence s’est renforcée à son poste durant le mercato d’hiver avec les arrivées d’Azzedine Ounahi et surtout Ruslan Malinovskyi dont les débuts sont très réussis à Marseille.

Titulaire indiscutable durant la première partie de saison, Matteo Guendouzi a profité de ses prestations à l’OM pour faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Cependant, l’année 2023 débute beaucoup moins bien pour l’ancien milieu de terrain d’Arsenal. En effet, il a perdu sa place dans le trio offensif totalement remodelé par Igor Tudor qui a relancé Cengiz Under qui a su saisir sa chance pour s’imposer. Et surtout, l’arrivée de Ruslan Malinovskyi change tout à l’OM. Comme le souligne Walid Acherchour, l’Ukrainien est arrivé et a tout de suis été performant, ce qui a été fatal à Matteo Guendouzi.

Malinovskyi éclipse Guendouzi

« Le problème de Guendouzi, c’est que Malinovskyi a beaucoup manqué face à Toulouse et a fait une très bonne entrée. C’est lui qui a marqué face au PSG en Coupe de France. Dans la ligne de deux joueurs offensifs derrière Alexis Sanchez, ça fonctionne bien aussi avec Cengiz Under. Malinovskyi a mis du temps à entrer dans son costume de joueur marseillais, mais globalement, je pense qu’il sera titulaire face au PSG en Ligue 1 », explique le journaliste au micro de l’ After Foot sur RMC , avant de poursuivre en expliquant que ce n’est pas près de changer.

«Tudor ne changera pas»