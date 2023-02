L’OM est terrorisé par Kylian Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir battu le PSG il y a deux semaines en Coupe de France, l’OM retrouve son meilleur ennemi ce dimanche en championnat. Alors qu’un nouveau succès permettrait à Marseille de revenir à deux points, un joueur fait peur à l’OM : Kylian Mbappé. La star parisienne est de retour et Eric Di Meco est conscient que ce Classique sera plus difficile que le dernier.

Vainqueur à Toulouse dimanche dernier, l’OM a maintenu l’écart avec le PSG. Marseille est toujours à cinq points et en cas de succès dimanche, les Olympiens mettraient la pression sur Paris, sachant que l’AS Monaco n’a pas dit son dernier mot. Mais cette fois-ci, le PSG pourra compter sur Kylian Mbappé, de retour sur les pelouses et plus en forme que jamais, lui qui vient d’inscrire un doublé contre le LOSC.

Mbappé sera bien là contre l’OM

Même si Neymar est absent, la menace Mbappé sera là pour l’OM. Rien de très rassurant pour Marseille, surtout vu le jeu pratiqué par Igor Tudor. En Coupe de France, la vitesse de Kylian Mbappé aurait fait beaucoup de bien à un PSG acculé dans son camp et étouffé par le pressing marseillais. La star parisienne sera bien là dimanche et l’OM s’en méfie.

▶️ Mercato : Deux clubs seulement pour Neymar ! pic.twitter.com/B4htTx2iFz — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

«Ça va être beaucoup plus difficile dimanche»