Crise au PSG, la menace plane toujours

Hugo Chirossel

Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain s’est donné un peu d’air le week-end dernier en s’imposant face au LOSC (4-3). Un soulagement pour Christophe Galtier, dont la position est de plus en plus fragilisée sur le banc parisien. Les prochaines échéances risquent d’ailleurs d’être décisives pour son avenir.

Le Paris Saint-Germain en avait bien besoin. Après avoir enchaîné trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, contre l’OM (2-1), l’AS Monaco (3-1) et le Bayern Munich (0-1), les Parisiens ont stoppé l’hémorragie le week-end dernier en battant le LOSC (4-3).

La position de Galtier est fragilisée

Une victoire importante, qui permet au PSG d’avoir toujours cinq points d’avance sur l’OM, avant de se déplacer à l’Orange Vélodrome dimanche. Le tout dans un contexte où l’avenir de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur du club de la capitale est de plus en plus menacé. Les rumeurs vont bon train ces derniers jours, même si d’après nos informations, le PSG maintient sa confiance en Christophe Galtier et n’a contacté personne afin de le remplacer pour le moment.

Le retour face au Bayern Munich décisif