«Ça l’emmerde» : il explose à cause de Mbappé, Messi et Neymar

La rédaction

Arrivé le 5 juillet dernier au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne fait déjà plus l’unanimité au sein de son équipe, depuis quelques semaines. Après cinq défaites en 2023, le PSG envisagerait, déjà, de se séparer de lui. Un ancien collaborateur de Galtier s’est confié au Journal du Dimanche.

Si l’effectif du PSG était au diapason avant la Coupe du monde, ce n’est plus du tout le cas depuis le début de l’année 2023. Des défaites contre Lens, Rennes, Marseille, Monaco et le Bayern mettent à mal la crédibilité de Christophe Galtier en place dans la capitale depuis seulement huit mois.

Quel est le problème ?

Si la sauce ne prend plus, c’est de la faute du trio offensif du PSG selon un ancien collaborateur de Galtier pour le Journal du Dimanche . Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ne correspondent pas au style de jeu habituel que propose l’ancien entraîneur de Saint-Étienne, Lille et Nice : « Le principe de base du jeu de Galtier, ce sont de gros efforts défensifs du premier rideau. À Paris, il n’y a aucun effort des trois de devant et ça l’emmerde forcément. Il sait comment faire pour gagner mais n’a pas les moyens de l’appliquer tant que l’effectif n’est pas recomposé » .

Ce qu'en pense Galtier

Il y a quelques semaines, Christophe Galtier s’est exprimé à ce sujet et a bien précisé qu’il ne fallait pas rejeter tous les maux du PSG sur son trio d’attaque, qui est aussi la force de l’équipe. Langue de bois ?