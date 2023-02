« Il n’est pas au niveau », terrible échec pour le PSG

La rédaction

Victime d’un début d’année 2023 difficile, Christophe Galtier est remis en cause depuis quelques semaines sur le banc du Paris Saint-Germain. Le nom de celui qui pourrait prendre sa place d’ici la fin de la saison défile au nez de l’ancien entraîneur de Nice qui semble avoir perdu le contrôle au PSG.

À quelques heures du coup d’envoi entre l’OM et le PSG, Christophe Galtier joue gros, peut-être même sa place sur le banc du club de la capitale. Difficile d’imaginer qu’une nouvelle défaite lors d’un Classico laisse l’ancien lillois indemne après les défaites contre Lens, Rennes, Marseille, Monaco et Munich survenues en l’espace d’un mois et demi.

Charbonnier fracasse Galtier

L’After Foot est revenu sur le cas Galtier et l’ancien footballeur désormais consultant, Lionel Charbonnier, a pu livrer son ressenti sur la saison du coach du PSG : « On a l’impression qu’il est un peu perdu, qu’il invente des systèmes pour revenir à ce qu’il faisait avant. Ça veut dire qu’il n’a plus de certitude. Il se creuse la tête pour obtenir le meilleur de son effectif mais de là à tout changer… Si le PSG était construit comme il le fallait, il pourrait y avoir des blessés, des malades… Mais il n’est pas au niveau ».

Qui pour le remplacer ?

Sur la sellette, Paris cherche donc déjà le remplaçant de Galtier. Tuchel, Zidane et Gallardo sont les noms avancés par les différents médias depuis un moment et en cas de mauvais résultats combinés entre le match à Marseille ce dimanche et celui à Munich, le 8 mars prochain, l’un de ces trois hommes pourrait arriver plus rapidement que prévu à la tête du PSG.