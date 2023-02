PSG : «C'est le numéro un», l'OM craint le pire avec Mbappé

La rédaction

Le PSG et l’OM s’affrontent ce dimanche au Vélodrome dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Les deux formations s’étaient déjà rencontrées le 8 février dernier en Coupe de France. L’OM s’était alors imposé 2-1 dans un match dominé par les hommes d’Igor Tudor. Ce dernier s’est exprimé sur la rencontre de ce dimanche en évoquant le retour de Kylian Mbappé côté parisien.

La rencontre de ce dimanche soir entre l’OM et le PSG voit deux équipes aux dynamiques très différentes s’affronter. En effet, les Marseillais enchaînent les bons résultats et les performances convaincantes, tandis que les Parisiens se trouvent dans une période de trouble, à la fois tactiquement, mais également en terme de confiance. Avant la rencontre, l’entraîneur de l’OM, Igor Tudor s’est exprimé au micro de Prime Vidéo , diffuseur du match.

La dernière victoire de l’OM face au PSG va « compter », estime Tudor

Igor Tudor a tout d’abord analysé la rencontre par rapport au dernier match entre les deux formations, dans lequel l’OM avait été clairement supérieur au PSG : « A quel point la victoire en Coupe de France va influer le match de ce soir ? Oui, ça va forcément compter, mais ça va être un match complètement différent évidemment, même si le match a lieu au même endroit. On va respecter l'adversaire et on veut jouer notre jeu et donner le meilleur de nous-même » .

Mbappé est de retour, le PSG a un plan improbable contre l'OM https://t.co/GMpCl0PAiw pic.twitter.com/TmNOnvrCwy — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Mbappé « au meilleur de sa carrière » décrète Igor Tudor