Une énorme victime au PSG à cause de l’OM ?

Thibault Morlain

Ce dimanche, le PSG s’est largement imposé au Vélodrome (0-3) face à l’OM. Une victoire possible grâce à une grosse performance de Kylian Mbappé et Lionel Messi. En l’absence de Neymar, les deux stars parisiennes ont brillé. De quoi faire dire à beaucoup qu’il faut continuer dans cette organisation, y compris une fois que le Brésilien sera de retour de blessure. Direction donc le banc de touche pour Neymar ?

Alors que le PSG traverse actuellement une période compliquée, une victoire face à l’OM était espérée pour se donner un peu d’air. De plus, il y avait également un esprit de revanche chez les joueurs de Christophe Galtier, éliminés il y a quelques jours par les Phocéens en Coupe de France. Et sur la pelouse du Vélodrome, ça a viré à la démonstration côté PSG avec une larget et facile victoire de la bande à Kylian Mbappé (0-3).

«Ils ne s’aiment pas», embrouille entre deux superstars du PSG ? https://t.co/PTFsfEqasS pic.twitter.com/htYPPCoYTz — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Messi et Mbappé régalent en l’absence de Neymar

Même si Neymar était blessé et donc absent pour cette rencontre face à l’OM, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont largement fait le travail en attaque. Et si cette absence du Brésilien était finalement un mal pour un bien ? Depuis plusieurs semaines maintenant, certains répètent qu’il est impossible pour le PSG d’évoluer en même temps avec Neymar, Mbappé et Messi. Cette rencontre face à l’OM l’a bien prouvé, le club de la capitale est beaucoup plus équilibré avec seulement 2 stars en attaque. Forcément, pour Neymar, cela n’est pas vraiment une bonne nouvelle…

« Monsieur, ta place est sur le banc »