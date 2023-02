Messi se retrouve au cœur d’une polémique

Thomas Bourseau

Pointé du doigt en raison d’une supposée corruption d’un ancien arbitre de Liga, Joan Laporta a été appelé à démissionner par Javier Tebas. Le président du FC Barcelone s’est défendu du président de la Liga en utilisant un exemple avec Lionel Messi, actuellement au PSG.

Lionel Messi a fait ses classes au sein de la réputée Masia du FC Barcelone avant d’être lancé dans le grand bain des professionnels par Frank Rijkaard à l’automne 2004. Depuis, Messi est devenu une légende vivante du FC Barcelone et l’un des plus grands noms de l’histoire du football après avoir tout remporté avec le club blaugrana , et désormais avec la sélection argentine puisqu'il est devenu champion du monde un an après avoir remporté la Copa America.

Laporta est visé par une polémique et utilise Messi pour se défendre

Cependant, d’après les dires du président du FC Barcelone de l'époque Joan Laporta réélu en 2021, qui l’a utilisé pour désamorcer une polémique dans laquelle il se trouve au sujet de la corruption d’un ex-arbitre, Lionel Messi aurait pu ne jamais jouer pour le Barça à cause de Javier Tebas. Le président de la Liga demande d'ailleurs la démission de Laporta au FC Barcelone.

«Il ne voulait pas que Messi joue pour le Barça»