Il fait une grande annonce sur l’avenir de Lionel Messi

Champion du monde pour la première fois en décembre dernier, Lionel Messi a décroché le seul titre qui manquait à son palmarès. Depuis le sacre, la question de son avenir en sélection se pose. Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, pense de son côté qu’il est possible de le voir au prochain Mondial.

Si Lionel Messi n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec le PSG la saison prochaine, son avenir en sélection est également incertain. Pour le moment, Messi n’a pas prévu de prendre sa retraite internationale. Champion du monde pour la première fois de sa carrière en décembre dernier, l’attaquant du PSG laisse tout de même planer le doute.

«On verra ce que lui décide»

Ce qui est sûr, c’est que l’Argentine entière veut le voir poursuivre l’aventure. Lionel Scaloni en a d’ailleurs dit un peu plus sur l’avenir de Lionel Messi. « Possible de le voir à la prochaine Coupe du Monde ? Je pense que oui. On verra ce que lui décide. Il décidera quand il le souhaite », a expliqué le sélectionneur argentin dans des propos relayés par Eurosport .

