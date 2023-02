Le Qatar recalé, le PSG sauvé

La rédaction

Le PSG n'avait jamais été le premier choix du Qatar dans leur investissement dans le football. En 2011, déjà, le Qatar avait échoué à racheter Manchester United, jetant alors leur dévolu sur le PSG. Mais 12 ans plus tard, l'émirat retente sa chance avec une offre pharaonique de 4,5Mds€. Mais un coup de théâtre pourrait sauver le PSG.

En cas de rachat par le Qatar de Manchester United, l'état de la péninsule arabique aurait donc eu deux gros clubs européens entre leurs mains, le PSG et MU. Si les fonds qataris sont quasiment inépuisables, il reste que le Qatar aurait privilégié Manchester United dans ses investissements, pour en faire l'un des plus grands clubs d'Europe. Aux dépends du PSG.

Nice à l'affût

Cette mise en vente du club mythique de Manchester United a attiré d'autres investisseurs potentiels. Jim Ratcliffe, propriétaire de l'OGC Nice avait lui aussi candidaté au rachat des Red Devils. Au final, deux grands noms ont postulé à ce rachat, Jim Ratcliffe donc, et du Cheick Jassim Bin Hamad Al-Thani, membre de la famille royale et propriétaire de QIA (Qatar Investissment Authority).

Panique chez les Glazers