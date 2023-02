Le PSG le veut, il attend l’appel de Deschamps

Thomas Bourseau

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a reçu la candidature de Mohamed Simakan pour le prochain rassemblement en mars. En parallèle, le joueur de Leipzig a avoué des contacts avec… le PSG !

Didier Deschamps reçoit des candidatures à foison dernièrement. En forme avec l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo a récemment fait part à Prime Video de son désir de porter le maillot bleu. Prolongé en janvier dernier jusqu’en juin 2026, Deschamps aura des choix à faire en mars prochain pour le rassemblement de l’équipe de France avec les départs à la retraite de certains cadres comme Raphaël Varane.

«Je me dis qu’il y a une place à prendre»

Pour le Canal Champions Club , Mohamed Simakan s’est livré sur ses aspirations en équipe de France. Après avoir avoué des contacts entre son PSG et son agent à la dernière intersaison, le défenseur de Leipzig a postulé pour les Bleus en interpellant Didier Deschamps. « Une place à aller chercher en EDF au poste de latéral droit ? Que ce soit Pavard, Koundé ou que ce soit Disasi, ce sont des joueurs qui sont central de formation, comme moi. Donc je me dis qu’il y a une place à prendre. Si j’arrive à faire ce que je fais aujourd’hui, c’est aussi que j’ai ces qualités là et que c’est à moi encore plus de montrer qu’on veut aller chercher l’EDF ».

Mohamed Simakan va attendre l’appel de Didier Deschamps