Messi interpelle le vestiaire du PSG, il lâche un message puissant

Hugo Chirossel

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain jouera son avenir en Ligue des champions. Battu par le Bayern Munich lors du match aller au Parc des Princes (0-1), le club de la capitale n’aura pas d’autres choix que de s’imposer pour se qualifier en quarts de finale. En marge de cette rencontre, Lionel Messi a accordé un entretien aux médias du PSG et en a profité pour faire passer un message à ses coéquipiers.

Battu lors du match aller au Parc des Princes (0-1), le PSG va devoir aller chercher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions mercredi sur la pelouse du Bayern Munich. Après une période très compliquée, les Parisiens ont redressé la barre et se présenteront à l’Allianz Arena en pleine confiance, à la suite de leurs trois victoires consécutives en championnat.

« Tout donner pour essayer de retourner la situation avec le Bayern »

Pour Lionel Messi, ces victoires ont grandement aidé le PSG à progresser et à retrouver de la confiance. « C’est vrai, nous nous battons pour le titre. Je pense que lors du dernier match face à Marseille, nous nous sommes améliorés, et l'équipe s'est renforcée avec ces victoires. Ensuite, on va essayer de bien faire les choses et de tout donner pour essayer de retourner la situation avec le Bayern et nous qualifier. C’est l'objectif de tout le monde », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé aux médias du PSG.

« On veut continuer notre route en Ligue des Champions »