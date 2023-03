Le PSG fait une terrible annonce, Neymar sort du silence

La rédaction

Ce lundi 6 mars sonne comme la fin de la saison de la star parisienne Neymar. Touché à la cheville face à Lille, le Brésilien a été victime d'une entorse, et manquera 3 à 4 mois de compétition. Un gros coup dur pour le PSG, au vu des statistiques affichées par le Brésilien en 29 matchs : 18 buts et 16 passes décisives. Il est sorti du silence.

Les années se suivent et se ressemblent pour Neymar au PSG. Habituée aux blessures, et plus particulièrement à la cheville, la star brésilienne voit sa saison se terminer. Les Parisiens devront faire sans lui lors du match retour face au Bayern Munich mercredi, et pour la suite de la saison.

Une opération est programmée

Dans un communiqué, le club du PSG a indiqué que « s uite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif. »

I'll come back stronger 🙏 pic.twitter.com/VBTH9MME02 — Neymar Jr (@neymarjr) March 6, 2023

« Je reviendrai plus fort »