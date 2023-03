Mbappé - Neymar : Clash confirmé, une star du PSG s’en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le début de saison du PSG avait été marqué par l'affaire du penaltygate. En août dernier, lors d'une rencontre face à Montpellier, des tensions étaient apparues entre Neymar et Kylian Mbappé. Un accrochage confirmé. Alors que la relation entre les deux stars parisiennes était glaciale, Sergio Ramos aurait décidé d'intervenir.

Kylian Mbappé l'avait annoncé. Avec Neymar, ce n'est pas toujours facile. « C'est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça » avait déclaré le joueur français en septembre dernier, quelques jours après la fameuse affaire du penaltygate.

L'affaire du penaltygate avait secoué le vestiaire

Rappel des faits. Le 13 août dernier, le PSG accueillait Montpellier. Au cours de cette rencontre, le club parisien obtenait deux penaltys. Le premier avait été loupé par Kylian Mbappé, qui souhaitait se rattraper. Mais performant dans cet exercice, Neymar aurait refusé et décidé de le tirer. Selon les informations de L'Equipe, la tension était palpable dans le vestiaire parisien après cet épisode.

Sergio Ramos serait intervenu

Leader du vestiaire depuis le début de la saison, Sergio Ramos n'aurait pas hésité à prendre position dans cette affaire. A en croire le quotidien sportif, l'ancien capitaine du Real Madrid aurait tenté d'apaiser les tensions et de ramener le calme dans le vestiaire. Sergio Ramos est, assurément, devenu une voix qui compte au PSG.