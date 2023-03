Le capitaine du PSG désavoué ? La folle revelation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos perd de son autorité ces dernières semaines. Certains joueurs n'obéissent plus à ses ordres et d'autres stars du vestiaire comme Kylian Mbappé ou Sergio Ramos prendraient de l'épaisseur dans le vestiaire. Et pour le joueur espagnol, ce ne serait pas si mal.

Au PSG, le brassard de capitaine est solidement attaché à Marquinhos. Depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea en août 2020, l'international brésilien occupe ce rôle pleinement symbolique. Mais ces dernières semaines, son autorité au PSG aurait été remise en question.

Il donne son accord au PSG, son transfert est saboté https://t.co/qanZpiCjCF pic.twitter.com/imABbpat9O — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

L'autorité de Marquinhos remise en question ?

L'illustration la plus frappante de cette perte d'influence a eu lieu à Monaco le 11 février dernier. Alors que son club venait de s'incliner, Marquinhos aurait demandé à certains de ses coéquipiers comme Presnel Kimpembe ou Gianluigi Donnarumma de ne pas aller à la rencontre des supporters du PSG. Une consigne, qui n'avait pas été respectée.

D'autres joueurs s'affirment dans le vestiaire