Pression maximale au PSG, Mbappé lance un avertissement très clair

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Seul meilleur buteur de l'histoire du PSG depuis samedi soir, Kylian Mbappé est déjà passé à autre chose. Le joueur a déjà la tête en Allemagne et sur le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. La star française ne l'a pas caché, il souhaite ramener la coupe aux grandes oreilles à la maison.

Kylian Mbappé ne cesse de battre des records au PSG. Depuis ce samedi soir, le joueur est devenu, seul, meilleur buteur de l'histoire du club parisien. L'international français de 24 ans a partagé sa joie avec les supporters, sans pour autant s'enflammer.

« Je suis venu ici pour les accomplissements collectifs »

Car Kylian Mbappé ne perd pas de vue son objectif de la saison, la Ligue des champions. « Il y a encore du chemin à faire, c’est un accomplissement personnel, mais je suis aussi venu ici pour les accomplissements collectifs » a confié la star du PSG au micro de Canal +, avant de s'exprimer plus en profondeur sur le Bayern Munich.

« Je suis déjà tourné vers le match de mercredi »