Polémique au PSG, il souligne un «très gros risque»

Après sa victoire face au FC Nantes, le PSG va désormais se déplacer au Bayern Munich. Un match ultra-important pour le club de la capitale s’il veut continuer son parcours en Ligue des Champions. Alors que Christophe Galtier pourra compter sur un Kylian Mbappé, un point d’interrogation concerne la présence ou non d’Achraf Hakimi. Blessé depuis le match aller, le Marocain est actuellement au centre d’une affaire de viol. Faut-il alors le faire jouer ? Tel est le casse-tête à venir pour le PSG…

Les derniers jours n’ont pas été simples pour Achraf Hakimi. Blessé, le latéral droit du PSG a été accusé de viol par une jeune femme. Et c’est devenu sérieux pour le Marocain, qui a été mis en examen. Forcément, face à un tel rebondissement, l’une des questions est de savoir dans quel état mental se trouve Hakimi. Un détail important quand on sait que le PSG jouera sa saison en Ligue des Champions dans quelques jours au Bayern Munich. Christophe Galtier l’a expliqué, il espère pouvoir compter sur Achraf Hakimi pour cette rencontre. Mais est-ce pour autant une bonne idée de le faire jouer dans le contexte actuel ?

« Il ne faut pas être à 98%, il faut être à 100% et plus »

Lors de l’émission Les Grandes Gueules , diffusée sur RMC , David Douillet s’est prononcé sur le cas d’Achraf Hakimi. Et pour le champion français de judo, aligner le latéral du PSG face au Bayern Munich pourrait représenter un énorme risque. « Le risque c’est d’avoir cette affaire là en tête quand il a le ballon dans les pieds. Chacun sait que quand on fait du haut niveau, il ne faut pas être à 98%, il faut être à 100% et plus. Quand on a un truc comme ça dans sa vie, ça peut dégrader ce pourcentage. Et quand ça dégrade ce pourcentage, il y a des problèmes de concentration. Et qui dit problème de concentration, dit problème de qualité de jeu et dit des problèmes de risque de blessure . », a lâché Douillet.

« C’est un très gros risque de le faire jouer »