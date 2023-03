Mbappé - PSG : C’est historique et c’est aussi grâce à lui

Thibault Morlain

Ça y est, Kylian Mbappé est désormais le seul meilleur buteur de l’histoire du PSG. Auteur d’un but face au FC Nantes, le crack de Bondy a définitivement dépassé Edinson Cavani, qui avait fixé la barre à 200 buts. Aujourd’hui, Mbappé en est désormais à 201. Un événement historique qu’un joueur du PSG souhaite également s’approprier un peu…

Avec son doublé contre l’OM, Kylian Mbappé avait porté son total à 200 buts, égalant ainsi le record d’Edinson Cavani. Mais ce qui devait arriver est arrivé ce samedi face au FC Nantes. Auteur d’un but en fin de match, Mbappé est entré dans l’histoire du club de la capitale en devenant, avec 201 réalisations, le meilleur buteur du PSG.

PSG : Mbappé réalise une folie, il rejoint Messi et Ronaldo ! https://t.co/Xbu5runLc6 pic.twitter.com/ORIqj3rBQI — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

« Je joue pour écrire l’histoire »

« Si on m’avait dit que j’allais marquer un but avec le brassard pour battre le record, je l’aurais pas trop cru. Je joue pour écrire l’histoire et j’ai toujours dis que je voulais écrire l’histoire en France, dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville. Je suis en train de le faire c’est magnifique », a notamment lâché Mbappé après son record.

« Un peu grâce à moi »