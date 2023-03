Il fait trembler le PSG et passe aux aveux

Opposé au FC Nantes ce samedi soir, le PSG a très bien débuté sa rencontre en inscrivant deux buts très rapidement. La soirée parisienne s'annonçait parfaite avec en ligne de mire les festivités pour fêter le record de Kylian Mbappé. Mais un homme est venu jouer les troubles fêtes pour relancer les Canaris.

Comme face au LOSC, le PSG a réservé un incroyable spectacle à ses spectateurs venus en nombre dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la rencontre face au FC Nantes. Les Parisiens ne se sont pas facilités la tâche. Ils menaient 2 buts à 0 avant que Ludovic Blas ne relance le match d'un but pour le moins inattendu. Le meneur de jeu nantais a surpris un Gianluigi Donnarumma beaucoup trop attentiste sur l'action. Blas l'a concédé lui même, il ne s'attendait pas à ce que son ballon finisse au fond des filets.

