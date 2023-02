Un crack du PSG tacle son capitaine ? Les réseaux sociaux s’emballent

Thibault Morlain

Alors que le PSG traverse actuellement une grosse période de crise, l’unité est réclamée au sein du club de la capitale. Mais le vestiaire parisien se sert pour autant les coudes dans la difficulté ? Certains clashs ont été révélés au grand jour et c’est dans ce contexte qu’une phrase qui semble pourtant anodine d’Ismaël Gharbi, pépite du PSG, a enflammé les réseaux sociaux. Explications.

Ce dimanche, le PSG se déplace à l’OM pour le choc de la Ligue 1. Une rencontre que le club de la capitale a abordé avec une préparation un peu particulière. En effet, ce vendredi, les joueurs de Christophe Galtier se sont entraînés au Parc des Princes devant des milliers de supporters qui avaient fait le déplacement. Un soutient qui a fait chaud au coeur des joueurs du PSG, à commencer par Ismaël Gharbi.

« Remercier les supporters de laisser leur famille… »

Pépite du PSG, Ismaël Gharbi a pu bien se rendre compte du soutien du public parisien lors de cet entraînement au Parc des Princes. « Je voudrais remercier les supporters, de venir aux matches à l’extérieur, de laisser leur famille et dépenser leur argent pour nous soutenir. Franchement merci beaucoup. On va faire le max pour les rendre fiers », a lâché Gharbi pour les médias du PSG en marge de cet événement.

