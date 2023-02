Le vestiaire du PSG n'a jamais vu ça avec sa star

Thibault Morlain

Ce jeudi soir, Sergio Ramos a fait une énorme annonce. En effet, sur ses réseaux sociaux, le défenseur du PSG a officialisé sa retraite internationale. Pour Ramos, c'est donc terminé avec l'Espagne. Une décision prise à la suite d'une discussion avec la sélection ibérique qui aurait visiblement décontenancer le Parisien.

Pas appelé par Luis Enrique à la Coupe du monde, Sergio Ramos espérait retrouver la sélection espagnole avec le nouveau sélectionneur, Luis de la Fuente. Cela ne sera pas le cas. En effet, ce jeudi, le joueur du PSG a annoncé sa retraite internationale. Ramos a échangé avec son sélectionneur, ce dernier ne comptant plus sur lui, la décision a donc été prise.

Ramos s'arrête là avec l'Espagne

« Le moment est venu, le moment de dire au revoir à l'équipe nationale, notre chère et excitante Roja. Ce matin, j'ai reçu un appel de l'actuel entraîneur qui m'a dit qu'il ne compte pas et qu'il ne comptera pas sur moi, indépendamment du niveau que je peux montrer ou de la façon dont je continue ma carrière », a ainsi annoncé Ramos sur ses réseaux sociaux.

« Ramos était brisé »