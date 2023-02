Polémique avec une star du PSG, une vieille connaissance réagit

Amadou Diawara

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique, Sergio Ramos espérait retrouver la Roja avec Luis de la Fuente. Toutefois, le numéro 4 du PSG a pris sa retraite, ayant appris que son âge était un frein pour le nouveau sélectionneur de l'Espagne. Alors que sa sortie a provoqué la polémique, Sergio Ramos a reçu un message fort de Carlo Ancelotti, son ancien entraineur du côté du Real Madrid.

Sous l'ère de Luis Enrique, Sergio Ramos n'a pas eu la chance de s'exprimer avec la Roja . Alors que Luis de la Fuente a pris place en tant que sélectionneur espagnol, l'ex-capitaine du Real Madrid s'attendait à retrouver son équipe nationale. Mais son rêve s'est brisé.

«Si un joueur est bon, il ne faut pas regarder son passeport»

Conscient que Luis de la Fuente ne comptait pas sur lui, Sergio Ramos a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale, regrettant que son âge ait été un frein pour son retour en sélection : « Avec beaucoup de regrets, c'est la fin d'un parcours que j'espérais plus long et qui aurait pu se terminer avec une autre saveur, à la hauteur de tous les succès que nous avons obtenus avec notre équipe nationale. Je crois humblement que cette carrière méritait de se terminer à cause d'une décision personnelle ou parce que mes performances n'étaient pas à la hauteur de ce que notre équipe nationale mérite, mais pas à cause de mon âge ou d'autres raisons que, sans les avoir entendues, j'ai ressenties. Parce qu'être jeune ou moins jeune n'est pas une vertu ou un défaut, c'est juste une caractéristique temporaire qui n'est pas nécessairement liée à la performance ou à la capacité » . Une sortie qui a provoqué la polémique en Espagne.

«L'âge ne doit pas être un facteur déterminant dans une décision»