En galère depuis son transfert au PSG, il se confie

Régulièrement blessé, Renato Sanches est le joueur du PSG qui a manqué le plus de matchs depuis le début de la saison. Le Portugais ne cache pas ses ambitions sur les réseaux sociaux alors que sa dernière blessure remonte au 4 février, lors de la victoire des Parisiens contre Toulouse (2-1).

De nouveau blessé au début du mois, Renato Sanches a passé les derniers jours loin des terrains. S’il est enfin de retour à l’entraînement individuel depuis mercredi, il est difficile de croire en sa présence contre le Bayern Munich le 8 mars prochain, encore moins en tant que titulaire. En attendant, le milieu du PSG qui a connu une quinzaine de blessures depuis la saison 2017/2018, se montre plein de volonté sur son compte Instagram.

Le message posté par Sanches

Trop souvent absent à cause de pépins physiques, Christophe Galtier ne peut pas vraiment compter sur Renato Sanches depuis le début de la saison. Une situation frustrante pour le joueur du PSG, qui souhaite par-dessus tout revenir à un niveau physique décent : « Ça n’a pas été facile, mais ça fait partie du processus, je trouverai un moyen de revenir plus fort pour faire ce que j’aime le plus. A chaque étape, je ressens une bonne énergie » .

Le PSG inquiet

Le message laissé par Renato Sanches sur les réseaux sociaux témoigne de sa bonne volonté mais l’inquiétude que suscitent ses blessures récurrentes reste intacte au sein du club. Le Portugais a déjà manqué 12 matchs avec le PSG cette saison, sans compter celui contre l’OM ce week-end.