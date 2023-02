Une énorme opération est en cours au PSG pour une star

Thibault Morlain

Après Marco Verratti il y a quelques mois, le PSG continue de travailler sur différentes prolongations de contrat. Le cas de Lionel Messi est notamment au coeur des discussions en coulisses au sein de la direction parisienne. Et alors que l'Argentin voit son bail expirer à la fin de la saison avec le PSG, les choses avancent en coulisses pour remédier à cela.

L'avenir de Lionel Messi fait plus que jamais parler sur le mercato. En effet, le numéro 30 du PSG est en fin de contrat et forcément, cela éveille les convoitises. Alors que l'Argentin pourrait être libre à l'été, l'Inter Miami et le FC Barcelone sont intéressés. C'est sans compter sur le PSG qui espère prolonger Messi.

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour ce transfert à 100M€ https://t.co/bSHvN4ldPo pic.twitter.com/xvlt2J6Drd — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Ça discute entre le PSG et Messi

Selon les informations du 10sport.com, le PSG souhaite conserver Lionel Messi et les discussions vont dans le bon sens en vue d'une prolongation. Journaliste pour CBS , Ben Jacobs explique ce vendredi : « Les échanges continuent avec le PSG sur les détails de la prolongation. Ils ont réellement seulement commencé à la fin du mois de janvier ».

« Il n'y a jamais eu d'accord verbal »