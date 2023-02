«Un rêve plus qu'une réalité» : Le PSG peut souffler pour Messi

Thibault Morlain

En 2021, le FC Barcelone a dû laisser partir Lionel Messi. L'Argentin évolue depuis au PSG, mais en Catalogne, on nourrit le rêve de rapatrier le septuple Ballon d'Or. Joan Laporta fera tout pour cela et dernièrement, c'est Xavi qui a lancé un appel du pied à Messi. Faut-il alors s'attendre à revoir La Pulga sous le maillot des Blaugrana ? Pas sûr...

Comme le10sport.com vous l'a révélé, le PSG pense toujours à prolonger Lionel Messi. Mais alors que l'Argentin est en fin de contrat avec le club de la capitale, cela attire des prétendants. L'Inter Miami l'a confirmé, le franchise floridienne est intéressée par Messi, tout comme le FC Barcelone, qui rêve d'un retour de son mythique numéro 10, aujourd'hui au PSG.

« Les portes lui sont ouvertes »

Au FC Barcelone, on espère revoir Lionel Messi. Récemment, Xavi expliquait à propos de La Pulga : « Messi ? Rien à ajouter, j'ai toujours dit que c'était la maison de Leo et que les portes lui étaient ouvertes. C'est ce que je peux dire, c'est mon ami et nous sommes en communication constante, avec le président nous parlons de plusieurs choses ».

Messi, un rêve impossible pour Barcelone ?