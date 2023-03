Il vit un calvaire, un joueur du PSG prend une grande décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui titulaire indiscutable au PSG, Sergio Ramos n'était pas au meilleur de sa forme au moment de son arrivée dans la capitale en juillet 2021. Freiné par des blessures à répétition, le joueur espagnol avait pris la décision de se faire petit dans le vestiaire et de laisser le leadership à d'autres cadres.

Sergio Ramos est de retour. Depuis le début de la saison, le joueur espagnol est intraitable en défense centrale et apporte une certaine sérénité à une équipe du PSG, parfois en plein doute. Sur le terrain, l'ancien capitaine du Real Madrid n'hésite pas à prodiguer des conseils et à jouer, pleinement, son rôle de leader. Un rôle, qu'il a longtemps délaissé. Ce lundi, L'Equipe dévoile les raisons de ce choix.

Sergio Ramos a vécu une première saison galère

A en croire le quotidien sportif, Sergio Ramos aurait refusé ce rôle de grand frère la saison dernière en raison de ses absences répétées. « Au début, tout était vraiment difficile. Dès le début tout a mal tourné. Je me suis blessé, j’ai peiné à me remettre et à m’adapter au nouveau système, à la nouvelle équipe et au nouvel entraîneur. Le doute s’installe et on commence à se demander si l’on a fait le bon choix » a-t-il avoué récemment. Malgré sa longue carrière et son palmarès XXL avec le Real Madrid, l'ancien champion du monde espagnol ne se sentait pas légitime et aurait préféré laisser ce rôle à d'autres joueurs comme Marquinhos.

Il a refusé de prendre le leadership