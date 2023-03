Carnage au PSG, la malédiction n’est pas terminée

Pierrick Levallet

Après Presnel Kimpembe et Renato Sanches, Nordi Mukiele et Marquinhos ont rejoint l'infirmerie du PSG. Les deux défenseurs parisiens sont sortis sur blessure ce samedi contre le FC Nantes. Toutefois, Christophe Galtier a donné des nouvelles plutôt rassurantes sur ses deux défenseurs. Mais cette fois, c'est un autre joueur qui inquiéterait le club de la capitale.

À l’approche du choc contre le Bayern Munich, le PSG s’inquiète pour ses joueurs. Après Presnel Kimpembe, forfait pour le reste de la saison, et Renato Sanches, le club de la capitale a vu d’autres joueurs se blesser ce samedi lors de la réception du FC Nantes (victoire 4-2). Nordi Mukiele, tout juste revenu de blessure, a cédé sa place en seconde période après un coup reçu sur le tendon d’Achille. Marquinhos a également laissé ses partenaires sur la pelouse du Parc des Princes avant le coup de sifflet final.

Transfert à 150M€ au PSG, il lâche une terrible annonce https://t.co/0eCo51AgPf pic.twitter.com/KsHiYAh0vj — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Galtier donne des nouvelles de Mukiele et Marquinhos

Dans la foulée, Christophe Galtier a donné des nouvelles des deux défenseurs. « Je ne pense pas. Nordi, c'est sur l'action du penalty. On lui a marché sur le tendon, il est coupé mais ça ne paraît pas très grave. Pour notre capitaine, Marquinhos, c'est un coup au niveau des cotes. Ça ne semble pas très grave, mais on verra demain et on va croiser les doigts » a lancé l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Mais un autre cas inquiète en interne.

Inquiétude pour Gharbi