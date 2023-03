«Insultant», « énervé »… Une star du PSG dégoupille totalement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure à la cheville, Neymar traîne une réputation de provocateur. Mais le joueur brésilien n'hésite pas, aussi, à secouer ses propres coéquipiers au PSG. Depuis le début de la saison, l'ancienne star du Barça s'en est, notamment, prise à Vitinha lors d'une rencontre à Monaco en février dernier.

Depuis le début de la saison, Neymar apparaît le visage fermé. En colère par moments, le joueur n'a pas hésité à passer ses nerfs sur certains de ses coéquipiers au PSG. Journaliste pour Le Parisien, Dominique Séverac est revenu sur l'attitude de Neymar.





« Celui qui est le plus énervé et insultant avec les autres, c’est Neymar »

« Dans les 3 de devant, celui qui est le plus énervé et insultant avec les autres, c’est Neymar » a confié Dominique Séverac sur le plateau de La Chaîne L'Equipe. Neymar avait, notamment, eu un échange musclé avec Vitinha lors d'une rencontre face à l'AS Monaco le 11 février dernier.

Neymar virulent avec des joueurs du PSG