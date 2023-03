Le PSG va tout faire pour éviter le cauchemar de l'équipe de France

Arnaud De Kanel

Vainqueur du FC Nantes au terme d'un match prolifique, le PSG a rendez-vous avec le Bayern Munich ce mercredi. Les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient été battus 1 but à 0 à l'aller et ils pourront donc passer par la séance de tirs aux buts pour se défaire des Allemands. Christophe Galtier assure qu'ils sont travaillés à l'entraînement afin d'éviter un désastre similaire à celui de l'équipe de France au Mondial.

Ce fut dur pour le PSG mais l'essentiel est là. Les Parisiens se sont rassurés avant de se déplacer à Munich mercredi pour la manche retour face au Bayern en Ligue des champions. En cas de victoire du club de la capitale par un but d'écart, les deux équipes devront se départager aux tirs aux buts, un exercice qui ne réussit pas aux clubs français et à l'équipe de France ces derniers temps. Christophe Galtier est vigilant et veut éviter un nouveau fiasco.

«Peut-être que ce sera un axe de travail»

Les journalistes présents en conférence de presse étaient déjà tournés vers le choc face au Bayern. « ''On a vu les récentes difficultés de l'équipe de France et les clubs français dans cet exercice, avez-vous travaillé cela ?'' La question est vraiment bonne, je vais vous faire une réponse. Les joueurs s'amusent énormément à l'entraînement sur les tirs aux buts mais peut-être que ce sera un axe de travail puisqu'on peut se qualifier aux tirs au but », a rétorqué l'entraîneur du PSG.

Galtier s'amuse de la question