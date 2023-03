Surprise pour un «soldat» du PSG, il lâche une grosse annonce

Pierrick Levallet

Sorti sur civière contre l'OM, Presnel Kimpembe souffre d'une rupture du tendon d'Achille et sera éloigné des terrains de longs mois. Malgré tout, le défenseur central du PSG peut compter sur le soutien infaillible des supporters parisiens, qui lui ont délivré un message chaleureux ce samedi. L'international français n'a d'ailleurs pas manqué de les remercier.

À peine revenu de blessure, Presnel Kimpembe a retrouvé le chemin de l’infirmerie. Et il devrait y rester plusieurs mois. Sorti sur civière contre l’OM, le défenseur central du PSG souffre d’une rupture du tendon d’Achille et a été opéré avec succès. L’international français devrait donc être éloigné des terrains un bon bout de temps. Les supporters parisiens n’ont alors pas manqué de lui apporter leur soutien.

Les Ultras du PSG ont déployé une banderole pour Kimpembe

« Un soldat revient toujours au combat » ont-ils écrit sur une banderole déployée ce samedi au Parc des Princes lors de la réception du FC Nantes. Sa réponse ne s’est alors pas faite attendre. « Merci pour votre message, merci d’être toujours présent. Votre guerrier fera tout pour revenir le plus vite possible » a lancé Presnel Kimpembe à travers une story Instagram . Et il en a rajouté une couche sur son compte Twitter .

Merci pour votre soutien, ça me va droit au coeur ❤️ Encore une preuve que les supportersParisiens sont les meilleurs 🔴🔵Je ne peux que vous remercier de me soutenir depuis le premier jour.Votre soldat sera de retour au combat le plus rapidement possible 💪🏿@Co_Ultras_Paris pic.twitter.com/YDmUfpbLmy — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) March 4, 2023

«Votre soldat sera de retour au combat le plus rapidement possible»