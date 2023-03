Le PSG mis en garde, il tire la sonnette d'alarme pour Mbappé

Thibault Morlain

Face au FC Nantes, suite à la sortie de Marquinhos sur blessure, Kylian Mbappé a terminé la rencontre avec le brassard de capitaine. Une nouvelle responsabilité que le natif de Bondy a de plus en plus et cela pourrait également être le cas en équipe de France. Si Mbappé a tout d'un leader, lui confier le capitanat pourrait toutefois ne pas être une bonne idée. Explications.

Que ce soit avec l'équipe de France ou avec le PSG, Kylian Mbappé s'impose en véritable leader sur le terrain. De plus, le numéro 7 parisien n'hésite également pas à prendre la parole dans le vestiaire. Mbappé prend ainsi ses responsabilités et cela pourrait l'amener à devenir le capitaine du PSG ainsi que des Bleus.

Mbappé futur capitaine ?

Verra-t-on Kylian Mbappé avec le brassard dans les mois à venir ? Ils sont beaucoup à le réclamer. Mais est-ce pour autant une bonne idée ? Youri Djorkaeff émet quelques doutes à propos de cette responsabilité confier à Mbappé. Et dans des propos accordés à Téléfoot , le champion du monde 98 a lâché un avertissement à ce propos.

« Le brassard, c’est une autre responsabilité »