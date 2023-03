Mercato : Une star du PSG prête à claquer la porte ?

Axel Cornic

Obligé de partager son temps de jeu la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a vu le Paris Saint-Germain lui faire confiance, avec le poste de titulaire qui lui a été offert. Pourtant, l’Italien n’a pas vraiment su répondre présent et a commis plusieurs largesses ces derniers mois, qui pourraient bien changer radicalement son avenir.

Annoncé depuis ses débuts comme le successeur naturel de Gianluigi Buffon, véritable légende vivante du football italien, Gianluigi Donnarumma connait une période délicate au PSG. Le club a souhaité lui faire pleinement confiance allant même jusqu’à vendre Keylor Navas, mais on ne peut pas dire que l’Italien assure vraiment depuis quelques mois...

Ça ne va pas si fort que ça pour Donnarumma

Car si Donnarumma a réalisé quelques parades de grande classe, les erreurs évidentes sont nombreuses. Tout récemment par exemple, sa prestation face au FC Nantes a été pointée du doigt, en France comme à l’étranger. Il Corriere dello Sport décrit notamment un Donnarumma fébrile depuis son arrivée au PSG avec les doutes qui commenceraient à devenir de plus en plus nombreux concernant son avenir. Si la situation ne change pas, on pourrait très bien s’imaginer des débats de plus en plus nombreux au sujet de son avenir et de sa véritable place au sein du projet QSI.

Le retour de la piste Juventus