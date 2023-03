Il vit un calvaire à Marseille, l’OM peut réaliser un gros coup

Hugo Chirossel

Prêté l’été dernier par Manchester United, Eric Bailly n’a clairement pas convaincu depuis son arrivée à l’OM. Bien que les Marseillais aient une option d’achat obligatoire pour recruter définitivement l’international ivoirien, celle-ci est activable sous certaines conditions. Les Olympiens pourraient également renégocier avec les Red Devils, si le défenseur âgé de 28 ans finit par convaincre d’ici à la fin de la saison.

Après le départ de William Saliba, qui est retourné à Arsenal à l’issue de son prêt la saison dernière, Eric Bailly devait prendre sa relève. Fort de six années passées en Premier League à Manchester United, l’international ivoirien devait devenir le patron de la défense de l’OM, un rôle qui revient finalement plutôt à Chancel Mbemba.

Ça discute à l'OM, il propose un compromis à cette star https://t.co/qQo69VqDZC pic.twitter.com/1ch6S5H1Wr — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Une option d'achat de 7M€

Gêné par plusieurs blessures, Eric Bailly a également purgé sept matchs de suspension à la suite de son expulsion en Coup de France face à Hyères au début du mois de janvier. Ces dernières semaines, la tendance était plutôt à ce qu’il quitte l’OM à l’issue de son prêt, bien que le club ait une option d’achat pour le conserver, estimée à 7M€.

L'OM peut renégocier avec Manchester United