Cette recrue vit un cauchemar à l'OM, ce n'est pas terminé

L'OM, désormais éliminé de la Coupe de France, n'a plus que le championnat à jouer. L'objectif pour les hommes d'Igor Tudor sera maintenant de terminer à la deuxième place du championnat, et ce, pour disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. D'ici là, les supporters espèrent que leur nouvelle recrue, Vitinha, pourra permettre au club de gagner. Mais pour le moment, Igor Tudor ne semble pas prêt à lui donner plus de temps de jeu.

Sur le papier, le duo Sanchez-Vitinha promettait de faire des étincelles. Mais pour l'heure, le Portugais est cantonné à un rôle sur le banc et ne peut que regarder son coéquipier briller à la pointe de l'attaque. Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM a expliqué pourquoi Vitinha ne jouait pas, ou peu.

« Je choisis la solution pour gagner »

En conférence de presse, Igor Tudor a évoqué le cas Vitinha : « I l y a seulement une raison, c’est que moi je choisis la solution qui je pense nous permet de gagner plus facilement. C’est aussi mon choix évidemment donc cela ne veut pas dire que c’est forcément le meilleur ou que j’ai raison. Peut-être que si on jouait avec ces deux attaquants on gagnerait les matchs aussi de la même manière. Peut-être que cela serait plus facile. Ou peut-être pas. »

« Ça peut arriver que je me trompe »