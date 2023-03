Énorme coup sur le mercato : «L’OM ne s’est pas trompé»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dépourvu de joueurs formés au centre, l’OM tente de développer ce secteur et recrute en post-formation. Enzo Sternal fait partie de ce processus là, lui qui est arrivé de l’AS Nancy Lorraine. Considéré comme l’un des plus gros espoirs marseillais, l’attaquant de 15 ans a impressionné tous ses entraîneurs.

Ce n’est pas une nouveauté, la formation, à Marseille, c’est loin d’être le point fort. Depuis Samir Nasri, hormis Maxime Lopez et Boubacar Kamara, aucun joueur ne s’est fait une place dans le onze de départ de l’OM. Un détail important que Pablo Longoria souhaiterait corriger le plus vite possible. Pour se donner les chances, l’OM recrute en post-formation. Enzo Sternal, qui fêtera prochainement ses 16 ans, est un exemple.

«Il est juste là pour te faire gagner»

L’attaquant marseillais est considéré comme l’un des plus gros espoirs du centre de formation de l’OM. Arrivé de l’AS Nancy Lorraine, Enzo Sternal a rapidement tapé dans l’œil de ses entraîneurs. « Il a pris sa première licence à l’ASNL à seulement 5 ans. Après notre rencontre, je me suis dit qu’on devrait acheter un ballon rien que pour lui. C’est, de loin, le joueur le plus prometteur que j’ai vu passé. Enzo n’est pas un soliste, il est juste là pour te faire gagner. S’il faut éliminer toute l’équipe, il peut le faire et va le faire. S’il doit jouer simple, pareil », s’enflamme Nabil Tighazoui, son ancien éducateur à Nancy, pour La Provence.

PSG : Le Qatar a provoqué une révolution pour Mbappé https://t.co/rCjPXytWxv pic.twitter.com/p6SzULd2bz — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

«Il n’est qu’à 5 % de son processus de développement»