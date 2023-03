Il claque la porte de l’OM, sa femme s’en mord les doigts

Thibault Morlain

Pablo Longoria aura tout fait pour convaincre Boubacar Kamara de prolonger à l’OM. Toutes les propositions n’auront toutefois pas suffi puisque le minot a fait le choix de quitter son club formateur pour s’envoler vers l’Angleterre. Kamara s’est alors engagé avec Aston Villa, mais voilà que la vie à Marseille donne quelques regrets à sa compagne.

Formé à l’OM, Boubacar Kamara a été l’une de ses rares joueurs à réussir à s’imposer en équipe première du club phocéen en sortant du centre de formation. Défenseur central ou milieu de terrain, il était devenu l’un des emblèmes de l’OM. Mais cette belle histoire a toutefois pris fin l’été dernier. En effet, Kamara arrivait au terme de son contrat à Marseille et il a fait le choix de faire ses valises. Pablo Longoria a pourtant tout fait pour retenir le joueur et le convaincre de prolonger. Ça n’a pas fonctionné et Boubacar Kamara s’est alors engagé Aston Villa.

« C’était pas mal du tout »

Désormais, Boubacar Kamara évolue donc en Angleterre et du côté de Birmingham, ville où est basé le club d’Aston Villa, le climat diffère clairement de celui de Marseille. Et ça donne certains regrets à sa compagne Coralie Porrovecchio. Sur Snapchat , elle a ainsi pu expliquer : « Ou il pleut et il ne fait pas trop froid, ou il neige… C’est pas il gèle et il pleut de la neige. Je ne sais pas comment vous expliquer. C’est horrible. S’il pouvait tout le temps faire soleil. C’est là que tu te rends compte que quand on habitait à Marseille, franchement, c’était pas mal du tout. Mais comme le dicton le dit si bien : « C’est quand on perd quelque chose qu’on se rend compte de sa valeur » ».

« Il y a vraiment un très gros projet qui se forme ici »