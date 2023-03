Coup de tonnerre, l’annonce de Didier Deschamps sur son départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prolongé de trois années et demie à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps n’est pas certain pour autant de rester chez les Bleus jusqu’au Mondial 2026. C’est ce que le principal intéressé indique dans un entretien accordé au Parisien, le sélectionneur des Bleus étant conscient que l’Euro 2024 s’annonce déterminant dans son nouveau mandat.

Si l’arrivée de Zinedine Zidane était attendue par de nombreuses personnes, Didier Deschamps a bien rempilé à la tête de l’équipe de France. Grâce à son excellent parcours à la dernière Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus était en position de force pour la suite et a donc décidé de poursuivre sa mission, lui qui fut nommé en 2012. Un nouveau bail de trois années et demie qui lui permet en théorie de voir l’avenir avec sérénité, jusqu’au Mondial 2026. Mais avant cette grande échéance, un Euro se tiendra en Allemagne à l’été 2024, ce que n’oublie pas Didier Deschamps, conscient que le parcours de l’équipe de France pourrait avoir une incidence sur son avenir malgré son nouveau contrat.

« 2026 ne pourra exister qu’à travers 2024 »

« J’ai signé jusqu’en juillet 2026 mais vous pensez sérieusement que je me projette si loin ? 2026 ne pourra exister qu’à travers 2024. Ni plus ni moins , indique Didier Deschamps dans un long entretien accordé au Parisien. Or, actuellement, dans ma tête, même 2024 n’existe pas. 2024 n’existera qu’à travers des qualifications pour l’Euro réussies. Beaucoup nous imaginent déjà en Allemagne. Dans deux semaines, on va être confronté à une grande nation, les Pays-Bas, qui, je le rappelle, ont quitté la Coupe du monde aux tirs au but face à l’Argentine. Et trois jours plus tard nous attend un déplacement piégeux en Irlande, qui n’aura pas joué trois jours avant. »

« Quand je sentirai mon énergie et ma détermination s’étioler, je passerai à autre chose »