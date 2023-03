Frustré, Kylian Mbappé prend un rendez-vous avec le PSG

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pensait pouvoir passer au moins un tour supplémentaire en Ligue des champions comme il l’avait laissé entendre au micro de Canal+. Ce ne fut pas le cas et à présent, il ne reste plus qu’un bel objectif personnel à remplir pour le champion du monde tricolore avec le PSG cette saison.

Comme Carlos Bianchi, Delio Onnis et Jean-Pierre Papin l’ont tous fait avant lui, Kylian Mbappé peut un peu plus laisser sa patte dans l’histoire du PSG et du football français. Déjà, le samedi 4 mars dernier, Mbappé était devenu le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale en dépassant Edinson Cavani au classement en inscrivant face au FC Nantes (4-2) son 201ème but. Une semaine plus tard, et une douloureuse élimination en 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (2-0), Mbappé a signé une nouvelle réalisation face au Stade Brestois (2-1).

Mbappé est dégoûté pour la Ligue des champions et doit se focaliser sur ses statistiques personnelles

Et maintenant ? Kylian Mbappé risque de continuer à planter à chaque week-end. Faute de pouvoir collectivement aller chercher une Coupe de France ou une Ligue des champions, le PSG étant sorti des deux compétitions au stade des 1/8èmes de finale, Mbappé peut encore être sacré meilleur buteur de Ligue 1 comme ce fut le cas lors des quatre dernières saisons.

Bien finir pour rejoindre Jean-Pierre Papin