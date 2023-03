Un contrat record pour Leo Messi, un incroyable scénario prend forme au PSG

La rédaction

Alors que son bail avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, Lionel Messi est très sollicité sur le marché des transferts. En plus de l'Inter Miami, le club saoudien d'Al-Hilal est intéressé et serait prêt à proposer un contrat record. De quoi faire réfléchir le numéro 30 argentin...

D'un côté, le PSG envisage sérieusement de prolonger le contrat de Lionel Messi. Mais de l'autre, le champion du monde argentin est très sollicité sur le marché des transferts. Si l'intérêt de l'Inter Miami est connu depuis plusieurs mois, le journaliste italien Rudy Galetti confirme qu’un intérêt très sérieux prend forme du côté de l’Arabie Saoudite.

Un transfert en bonne voie

En effet, l’entourage de Lionel Messi discuterait avec le club d’Al-Hilal et verrait d’un bon oeil ce transfert. D’après Rudy Galetti, le champion du monde aime l’idée de pouvoir devenir le joueur le mieux payé de tous les temps même si rien n’est encore convenu entre les deux parties. Le ministère des Sports saoudien pourrait d’ailleurs jouer un rôle dans les négociations entre l’Argentin et le club pour convaincre Messi.

Un contrat fou !

Pour arriver à ses fins, Al-Hilal serait prêt à frapper fort et envisagerait de proposer un contrat d'au moins 400M€ par an à Lionel Messi. C’est ce que révélait déjà le journaliste italien courant février, en précisant que l'état saoudien serait prêt à aider financièrement Al-Hilal dans le but de renforcer le derby face à Al-Nassr, l'écurie de Cristiano Ronaldo, et lui offrir une visibilité mondiale. Par ailleurs, Lionel Messi est ambassadeur du tourisme saoudien depuis sa visite à Djeddah en mai 2022.