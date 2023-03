Le PSG lance un incroyable ultimatum à Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Qatar perdrait patience avec Lionel Messi. Décevant lors de la rencontre de Ligue des champions face au Bayern Munich, l'international argentin a déçu. Mais pas de quoi remettre en question sa prolongation au PSG. La direction envisage, toujours, de le conserver, mais certaines décisions auraient été prises en interne. Les voici.

« C’est vrai que je me sens très bien. J’ai entamé cette saison vraiment différemment, avec beaucoup d’envie, beaucoup de désir. Je me sens plus à l’aise avec le club, avec la ville, avec tout ce que Paris signifie. Et la vérité, c’est que j’apprécie vraiment cette saison » . Si l'on en croit les propos de Lionel Messi, son aventure au PSG a des allures de rêve. Mais sur le terrain, tout ne se passe pas comme prévu. Son équipe a quitté la Ligue des champions dès les huitièmes de finale et ses prestations peinent à convaincre certains observateurs, qui réclament son départ immédiat. Mais ce n'est pas l'intention du PSG.

Débat en interne sur la continuité de Messi

Comme annoncé par le 10Sport.com en février dernier, le PSG souhaite proposer un nouveau contrat à Lionel Messi, libre de rejoindre l'équipe de son choix en juillet prochain. Mais la confiance observée dans ce dossier avant le Mondial a disparu. Aujourd'hui, le doute s'est installé dans l'esprit de l'Argentin, mais aussi du PSG. Selon les informations d' As , l'élimination du PSG par le Bayern Munich aurait suscité un gros débat, en interne, sur la continuité de Messi. Il faut dire que le champion du monde a été transparent durant ce match crucial.

Le Qatar n'améliorera pas son offre

Finalement, une solution a été trouvée. Toujours selon le média espagnol, le PSG souhaiterait le prolonger, mais seulement d'une saison. Autre décision prise, le Qatar n'améliorera pas son offre initiale. Autrement dit, c'est à prendre ou à laisser pour Lionel Messi, tenté par une dernière aventure à l'étranger.