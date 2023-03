Mercato : Menacé, le PSG retourne sa veste pour Lionel Messi

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Sergio Ramos sont en pleines discussions avec le PSG comme le10sport.com vous l’a confié concernant leurs situations contractuelles. La presse anglaise annonce cependant un rétropédalage du club parisien à cause de l’UEFA. Explications.

« Si je prolonge Messi ? Mais jamais de la vie ! On est très contents de rien du tout ! Pour vendre des maillots ou quoi que ce soit arrête ! Messi on en veut pas. Il ne veut pas s’investir dans ce club » . Dans la foulée de l’élimination du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions la semaine dernière, Jérôme Rothen a tenu le discours ci-dessus sur les ondes de RMC après avoir avoué quelque temps plus tôt que Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain.

Le PSG discute depuis plusieurs semaines avec Messi et Ramos

Le 18 février dernier, le10sport.com vous confiait que les discussions entre le PSG et le clan Messi allaient bon train pour une éventuelle prolongation de contrat. Il en va de même pour Sergio Ramos. Cependant, le PSG serait en train de revenir sur sa décision à croire la presse anglaise pour les anciens capitaines du FC Barcelone et du Real Madrid.

Craignant d’être sanctionné par l’UEFA, le PSG mettrait les dossiers Messi et Ramos en stand-by