Neymar, Mbappé, PSG… Toutes les infos mercato du 13 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Neymar a choisi son club pour la saison prochaine

Malgré les nombreuses spéculations sur son avenir alors que Luis Campos envisage une nouvelle fois de le pousser vers la sortie l'été prochain au PSG, Neymar a pris une grande décision. Selon les révélations de The Athletic , le numéro 10 brésilien envisage non seulement de rester, mais également de terminer sa carrière au Parc des Princes alors que son contrat avec le PSG court jusqu'en 2027. Le conseiller sportif portugais aura donc du mal à se débarrasser de Neymar en fin de saison.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Mbappé va donner sa réponse au PSG pour une prolongation

Actuellement engagé jusqu'en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé dispose d'une option dans son contrat qui lui permettrait de prolonger son bail de deux saisons supplémentaires au Parc des Princes. Et selon The Athletic , l'attaquant de l'équipe de France devrait très rapidement faire connaitre sa décision à la direction du PSG au sujet de cette option. En attendant, Mbappé menace toujours de pouvoir s'engager librement avec le club de son choix dans moins d'un an, dès le mois de janvier 2024...



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : cinq joueurs menacés pour le prochain mercato ?

L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur le prochain mercato estival du PSG, et indique que certains joueurs seront mis à l'épreuve d'ici cette échéance et joueront donc leur avenir au club dans les prochains mois. Il s'agit d'Hugo Ekitike, Renato Sanches, Juan Bernat, Carlos Soler ainsi que Fabian Ruiz, et ils pourraient donc être poussés vers la sortie si leurs performances avec le PSG ne s'améliorent pas rapidement.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Bellingham au Real Madrid pour 140M€ ?